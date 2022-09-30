Власти русской республики Тува раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации.
Об этом сообщает пресс- служба республиканского правительства.
Отмечается, что каждая семья получает одну овцу. В общей сложности среди жителей девяти тувинских районов распределили 91 голову скота.
Сообщается, что в Бай-Тайгинском районе семьям мобилизованных также был роздан картофель.
Кроме того, в четверг муниципалитеты начали развозить капусту и муку – их доставили в мэрию тувинской столицы Кизилла для раздачи.
В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывников дровами. Кроме того, семьи, где воспитываются дети младше 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин совершил ошибку и просчитался в войне против Украины. Мобилизация в России только доказывает это.
Власти русской республики Тува раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации.
Об этом сообщает пресс- служба республиканского правительства.
Отмечается, что каждая семья получает одну овцу. В общей сложности среди жителей девяти тувинских районов распределили 91 голову скота.
Сообщается, что в Бай-Тайгинском районе семьям мобилизованных также был роздан картофель.
Кроме того, в четверг муниципалитеты начали развозить капусту и муку – их доставили в мэрию тувинской столицы Кизилла для раздачи.
В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывников дровами. Кроме того, семьи, где воспитываются дети младше 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин совершил ошибку и просчитался в войне против Украины. Мобилизация в России только доказывает это.