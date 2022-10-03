Глеб Хор

В Госдуме определены депутаты-координаторы за «новыми территориями».

Об этом сообщает херсонское издание « Мост » со ссылкой на российские медиа.

Координатором в Херсонской области будет Глеб Хор. Он родился в городе Белицкое Добропольского района Донецкой области.

До 1993 года работал в угледобывающей промышленности: шахты «Северная», «Воркутауголь», «Джебарики-Хая», «Якутуголь», «Распадская».

Затем 10 лет являлся директором по страхованию, затем заместителем генерального директора страхового акционерного общества «Геополис».

С 2003 года неизменно является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Работает там первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

Находится под санкциями ЕС и многих стран.

Владеет рядом компаний, среди которых ООО «Пинеточная» и «Хор Медиа».

В 2018-2020 годах российские издания называли Хора одним из бенефициаров угольных схем. Компании его отца активно зарабатывали на недрах.

Проект «Схемы» в сентябре 2020 года сообщил, что компании, аффилированные с Глебом Хором, являются составной частью бизнеса народного депутата Украины Виктора Медведчука по торговле нефтепродуктами из США.

Расследователи писали, что речь идет о российской компании Rosewood Shipping, владеющей восемью нефтяными танкерами. Компания официально записана на Оксану Марченко (жена Виктора Медведчука). Она экспортировала нефть, которую добывался Новошахтинский завод нефтепродуктов – тоже российская компания из Ростовской области, которой тоже владеет Марченко.

Посредник ExxonMobil покупал нефтепродукты не непосредственно у Медведчука, а швейцарской компании NewCoal Trading. Эту компанию расследователи связывают с семьей Глеба Хора.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы ратифицировали договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.

Договоры о создании новых субъектов РФ подписали 30 сентября в Кремле Владимир Путин и главы оккупированных украинских территорий Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

Затем в рамках процедуры формальной аннексии Конституционный суд РФ проверил на конституционность эти договоры, признав их соответствующими основному закону России.

После одобрения Госдумой договор должен одобрить Совет Федерации и окончательно заверить Владимир Путин.