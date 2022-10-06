Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings объявили однодневную забастовку. Перевозчик прогнозирует, что из-за этого будет отменено около половины рейсов.

Об этом сообщает DW.

Компания выполняет в среднем около 500 полетов в день и перевозит от 50 до 70 тысяч пассажиров в города Германии и другие страны Европы.

Пилотов призвал объявить забастовку профсоюза Vereinigung Cockpit. С таким предложением к сотрудникам Eurowings, которое является дочерней компанией Lufthansa, организация обратилась после неудачных переговоров с работодателем по тарифному соглашению, регулирующему условия труда.

Профсоюз потребовал улучшить рабочие условия для пилотов, выдвигая в качестве основного требования разгрузки сотрудников, например, путем уменьшения полетного времени.

В то же время, компания Eurowings раскритиковала забастовку, считая такие действия чрезмерными и безответственными.