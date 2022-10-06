В Николаеве задержан 22-летний местный житель за сбыт боеприпасов.
Об этом сообщили в Николаевской окружной прокуратуре.
Полиция провела обыск в доме подозреваемого. По данным следствия, мужчина хранит и продает боевые запасы с мая 2022 года. Он приобрел почти 400 патронов калибра 5,45 мм и ручную гранату типа РГД-5, из которых часть продал, а оставшиеся хранил у себя дома.
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внести залог – 198 тысяч гривен.
Николаевцу сообщено о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, что в августе 2022 года в Вознесенске Николаевской области задержаны двое жителей города, которые дома хранили целый арсенал оружия, среди которого гранаты и электродетонатор.
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В Николаеве задержан 22-летний местный житель за сбыт боеприпасов.
Об этом сообщили в Николаевской окружной прокуратуре.
Полиция провела обыск в доме подозреваемого. По данным следствия, мужчина хранит и продает боевые запасы с мая 2022 года. Он приобрел почти 400 патронов калибра 5,45 мм и ручную гранату типа РГД-5, из которых часть продал, а оставшиеся хранил у себя дома.
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внести залог – 198 тысяч гривен.
Николаевцу сообщено о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, что в августе 2022 года в Вознесенске Николаевской области задержаны двое жителей города, которые дома хранили целый арсенал оружия, среди которого гранаты и электродетонатор.