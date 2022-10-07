В течение суток в Николаевской области зарегистрирован один пожар, возникший в результате попадания боеприпасов и обломков от них.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

7 октября, около 01:20, враг атаковал город, предварительно беспилотными дронами-камикадзе, в результате чего возник пожар крыши двухэтажного здания в одном из районов Николаева.

На место направлены очередные караулы 2 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 02:55 пожарные ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в течение 6 октября украинская авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны - в Каховском.