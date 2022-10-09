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Недалеко от хутора Сибирки в Ростовской области разбился самолет Су-24. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Как сообщает BAZA, экипаж успел катапультироваться. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и выполнял учебно-тренировочный полет.
Судя по изображению, в результате жесткой посадки бомбардировщик получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.
Напомним, в небе над Николаевщиной сегодня был сбит, вероятно, самолет Су-25.
Недалеко от хутора Сибирки в Ростовской области разбился самолет Су-24. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Как сообщает BAZA, экипаж успел катапультироваться. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и выполнял учебно-тренировочный полет.
Судя по изображению, в результате жесткой посадки бомбардировщик получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.
Напомним, в небе над Николаевщиной сегодня был сбит, вероятно, самолет Су-25.