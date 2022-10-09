Недалеко от хутора Сибирки в Ростовской области разбился самолет Су-24. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Как сообщает BAZA, экипаж успел катапультироваться. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и выполнял учебно-тренировочный полет.

Судя по изображению, в результате жесткой посадки бомбардировщик получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.

Напомним, в небе над Николаевщиной сегодня был сбит, вероятно, самолет Су-25.