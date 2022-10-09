В небе над Николаевщиной сегодня был сбит, вероятно, самолет Су-25.

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

В настоящее время тип сбитого самолета еще уточняется

Кроме того, за минувшие сутки были сбиты два беспилотных летательных аппарата оккупантов, один БпЛА-камикадзе «Shahed-136» и одна управляемая авиационная ракета Х-59 (Запорожье).

Как сообщалось, сегодня ночью Россия применяла тактическую авиацию для ракетного удара по Запорожью. По предварительной информации, самолеты выпустили по 12 ракет.

Начиная с 00.30 9 октября, выявлено шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань и семь Су-35 — с аэродрома Мариновка, Ростовской области, сообщает воздушное командование.