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Германии начала расследование повреждений в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера. Также к операции присоединили два судна немецких ВМС:
К датскому острову Борнхольм корабли отправились уже 7 октября. На борту находятся водолазы, которые должны документировать повреждения труб.
Также неделю назад расследование начала и Швеция, которая направила к месту инцидента подлодку.
В настоящее время рассматривается несколько версий по повреждению труб, одна из них - результат саботажа.
Напомним, утечка газа из газопровода «Северный поток — 2» прекратилась 2 октября, давление стабилизировалось.
Германии начала расследование повреждений в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера. Также к операции присоединили два судна немецких ВМС:
К датскому острову Борнхольм корабли отправились уже 7 октября. На борту находятся водолазы, которые должны документировать повреждения труб.
Также неделю назад расследование начала и Швеция, которая направила к месту инцидента подлодку.
В настоящее время рассматривается несколько версий по повреждению труб, одна из них - результат саботажа.
Напомним, утечка газа из газопровода «Северный поток — 2» прекратилась 2 октября, давление стабилизировалось.