Германии начала расследование повреждений в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Миссия сформирована из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера. Также к операции присоединили два судна немецких ВМС:

тральщик-искатель мин Dillingen;

многоцелевой корабль Mittelgrund.

К датскому острову Борнхольм корабли отправились уже 7 октября. На борту находятся водолазы, которые должны документировать повреждения труб.

Также неделю назад расследование начала и Швеция, которая направила к месту инцидента подлодку.

В настоящее время рассматривается несколько версий по повреждению труб, одна из них - результат саботажа.

Напомним, утечка газа из газопровода «Северный поток — 2» прекратилась 2 октября, давление стабилизировалось.