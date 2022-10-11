В понедельник, 11 октября, ориентировочно с 10:00 до 10:40 россияне обстреливали села Широковской громады.

В результате ударов погибла одна женщина, три жилых дома получили повреждения, сообщили в Николаевской ОВА.

Около 16:00, 10 октября и в 04:30, 11 октября, обстрелы раздавались за пределами населенного пункта. Попадание в сельскохозяйственные угодья. Пострадавших нет.

Также дважды в день, 10 октября, враг ударил «Градом» и тяжелой артиллерией по Куцурубской громаде с территории Кинбурнской косы. Попадание по открытым территориям и полям. Пострадавших нет.