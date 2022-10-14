Александр Компаниец

8 октября в селе Мигия Первомайского района Николаевской области молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле насмерть сбил мужчину. Но суд отпустил его под залог и не лишил водительских прав.

Погибшим оказался сотрудник Национального природного парка «Бугский Гард» Александр Компаниец.

«Это произошло 8 октября в темное время суток на пешеходном переходе в с. Мигия Первомайского района Николаевской области. Предварительно досудебным следствием установлен факт алкогольного опьянения водителя. Содержание алкоголя в крови новолуния, которому ориентировочно 23 - 28 лет, составляло более 1,5 промилле (средняя степень опьянения) при разрешенных в Украине не более 0,2 промилле. Удивительно, когда в стране война, молодой человек позволяет себе празднование с употреблением алкоголя и с последующим управлением автомобиля в таком состоянии . Также недавно стало известно, что судья Николаевского суда отпустил убийцу под залог. Сумма залога, которую определил суд составляет не более 200 тыс. грн. Хотя прокуратура просила взять подозреваемого под стражу. Что у нас есть в итоге, что суд жизни личности оценил в 200 тысяч гривен», - говорится в сообщении на странице Нацпарка в фейсбуке.

Суд даже не избрал другую меру пресечения - круглосуточный домашний арест, чтобы предотвратить новые трагедии. Таким образом, на сегодняшний день мужчина свободен в передвижении.

По предварительной информации, этот мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, нарушал правила дорожного движения, последним из нарушений было вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, но дело было закрыто, потому что суд не нашел доказательств его опьянения. На данный момент данное лицо не лишено водительских прав и имеет возможность беспрепятственно управлять транспортным средством. Даже не хочется представлять, к чему это может в очередной раз привести. Призываем общественность и журналистов не разрешить этому человеку избежать законного наказания, потому что основным правом человека является право на жизнь и никто не имеет права лишать этого!», - сообщает Нацпарк.

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