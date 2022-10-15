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К шести годам лишения свободы приговорен житель Первомайщины за кражи совершенные в условиях военного положения.
Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.
Первомайской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 48-летнего жителя Первомайского района за совершение краж, в условиях военного положения (часть 4 статьи 185, часть 3 статьи 15, часть 4 статьи 185 УК Украины).
В судебном заседании доказано, что мужчины 24 и 27 июня этого года похищали спиртные напитки и продукты питания из магазинов ООО «АТБ-маркет».
Мужчина неоднократно судим за совершение аналогичных правонарушений.
Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.
Осужденный находится под стражей.
Кроме того, 5 октября 2022 Первомайской окружной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении еще в 4 эпизодах преступлений имущественной направленности.
К шести годам лишения свободы приговорен житель Первомайщины за кражи совершенные в условиях военного положения.
Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.
Первомайской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 48-летнего жителя Первомайского района за совершение краж, в условиях военного положения (часть 4 статьи 185, часть 3 статьи 15, часть 4 статьи 185 УК Украины).
В судебном заседании доказано, что мужчины 24 и 27 июня этого года похищали спиртные напитки и продукты питания из магазинов ООО «АТБ-маркет».
Мужчина неоднократно судим за совершение аналогичных правонарушений.
Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.
Осужденный находится под стражей.
Кроме того, 5 октября 2022 Первомайской окружной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении еще в 4 эпизодах преступлений имущественной направленности.