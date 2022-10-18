Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Около 2:40 18 октября Николаев снова был обстрелян армией РФ ракетами С-300.

В результате обстрела произошло разрушение двухэтажного жилого дома, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 6 единиц техники и 26 спасателей. Под завалами было обнаружено тело мужчины 56 лет.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Другая ракета попала в цветочный рынок. Без жертв.

Также в результате обстрела в Николаеве произошло отключение электроэнергии, в 06:20 в городе возобновили электроснабжение.