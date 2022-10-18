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Около 2:40 18 октября Николаев снова был обстрелян армией РФ ракетами С-300.
В результате обстрела произошло разрушение двухэтажного жилого дома, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 6 единиц техники и 26 спасателей. Под завалами было обнаружено тело мужчины 56 лет.
Другая ракета попала в цветочный рынок. Без жертв.
Также в результате обстрела в Николаеве произошло отключение электроэнергии, в 06:20 в городе возобновили электроснабжение.
Как сообщалось ранее, вечером 17 октября после вражеской атаки дронами загорелись два резервуара с непереработанным маслом. В Заводском районе Николаева часть улиц залило растительным маслом. Причиной стал пожар на предприятии. Также зафиксировано попадание по фармацевтическому составу.
Около 2:40 18 октября Николаев снова был обстрелян армией РФ ракетами С-300.
В результате обстрела произошло разрушение двухэтажного жилого дома, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 6 единиц техники и 26 спасателей. Под завалами было обнаружено тело мужчины 56 лет.
Другая ракета попала в цветочный рынок. Без жертв.
Также в результате обстрела в Николаеве произошло отключение электроэнергии, в 06:20 в городе возобновили электроснабжение.
Как сообщалось ранее, вечером 17 октября после вражеской атаки дронами загорелись два резервуара с непереработанным маслом. В Заводском районе Николаева часть улиц залило растительным маслом. Причиной стал пожар на предприятии. Также зафиксировано попадание по фармацевтическому составу.