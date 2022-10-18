В результате ночных обстрелов по территории Ольшанской громады в Николаевской области повреждена критическая инфраструктура.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Обстрел Ольшанской громады зафиксирован сегодня ночью, 18 октября. Пострадавших нет.

Также по информации ОК «Юг», ночью из тяжелой артиллерии была обстреляна Куцурубская громады вдоль побережья. Без жертв.

Вчера, 17 октября, ориентировочно в 09:42, 11:03 и 18:23 обстрелы подверглись селам, которые находятся на линии разграничения Березнеговатской громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Кроме того, 17 октября под обстрел попал населенный пункт Широковской громады. С 15:30 до 16:30 зафиксировано попадание по сельхозпредприятию. Также вчера, 17 октября, в 21:00 и сегодня, 18 октября, ориентировочно в 00:30 обстрелов подвергся еще один населенный пункт громады. В результате повреждения получили четыре жилых дома, дом культуры и детская площадка. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.