В российском городе Иркутск на двухэтажку упал военный самолет категории СУ.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

В частности, информацию подтвердил губернатор Иркутской области.

Известно, что после падения военного самолета на жилой дом начался пожар. Сразу после аварии на место подлетел вертолет.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним, на прошлой неделе, 17 октября, в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34.