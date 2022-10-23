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В российском городе Иркутск на двухэтажку упал военный самолет категории СУ.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
В частности, информацию подтвердил губернатор Иркутской области.
Известно, что после падения военного самолета на жилой дом начался пожар. Сразу после аварии на место подлетел вертолет.
Данных о погибших и пострадавших пока нет.
Напомним, на прошлой неделе, 17 октября, в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34.
В российском городе Иркутск на двухэтажку упал военный самолет категории СУ.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
В частности, информацию подтвердил губернатор Иркутской области.
Известно, что после падения военного самолета на жилой дом начался пожар. Сразу после аварии на место подлетел вертолет.
Данных о погибших и пострадавших пока нет.
Напомним, на прошлой неделе, 17 октября, в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34.