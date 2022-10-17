Вечером 17 октября в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34, начался пожар.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на Минбороны РФ.

Российский самолет Су-34 во время набора высоты потерпел аварию в Ейске. Он упал на многоэтажку по адресу ул. Коммунистическая, 20/1.

Причиной аварии стало возгорание одного из двигателей во время взлета. Экипаж успел катапультироваться.