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Вечером 17 октября в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34, начался пожар.
Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на Минбороны РФ.
Российский самолет Су-34 во время набора высоты потерпел аварию в Ейске. Он упал на многоэтажку по адресу ул. Коммунистическая, 20/1.
Причиной аварии стало возгорание одного из двигателей во время взлета. Экипаж успел катапультироваться.
Напомним, силы противовоздушной обороны ВСУ сбивают 80% вражеских дронов "Shahed-136», которые враг направляет на Николаевскую область.
Вечером 17 октября в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34, начался пожар.
Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на Минбороны РФ.
Российский самолет Су-34 во время набора высоты потерпел аварию в Ейске. Он упал на многоэтажку по адресу ул. Коммунистическая, 20/1.
Причиной аварии стало возгорание одного из двигателей во время взлета. Экипаж успел катапультироваться.
Напомним, силы противовоздушной обороны ВСУ сбивают 80% вражеских дронов "Shahed-136», которые враг направляет на Николаевскую область.