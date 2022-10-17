Силы противовоздушной обороны сбивают 80% вражеских дронов Shahed-136, которые враг направляет на Николаевскую область.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина» 17 октября, пишут « НикВести ».

- На прошлой неделе они попали дроном в пятиэтажку - там погибли люди. Нельзя судить, что они избивают по объектам критической инфраструктуры. Потому что 80% этих дронов мы сбиваем, потому куда они летели – мы не понимаем. Работа продолжается по всем направлениям, в том числе по борьбе с коллаборантами и предателями, – рассказал Виталий Ким.