С начала полномасштабной войны против Украины российская авиация понесла более десятка небоевых потерь. Сегодня было зафиксировано 11 такой случай – из Су-30 в Иркутске.

На это обратило внимание Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Первым был Ан-26 под Воронежем. Инцидент произошел 24 февраля. Экипаж погиб.

Следующие случаи:

8 апреля – МиГ-31 в Ленинградской области. Экипаж катапультировался;

17 июня – Су-25 в Белгородской области. Летчик успел катапультироваться;

21 июня – Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб;

24 июня – Ил-76 в Рязани. Погибли четыре человека;

11 сентября – Су-34 в Крыму. Пилоты успели катапультироваться;

1 октября – самолет на аэродроме «Бельбек» в Крыму. Летчик катапультировался;

9 октября – Су-34 в Ростовской области. Пилоты катапультировались;

9 октября – Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб;

17 октября Су-34 упал на дом в Ейске. Пилот катапультировался, погибли 14 человек.

Как сообщалось, воинские части и подразделения командования морской пехоты за минувшие сутки уничтожили вертолет Ка-52, гаубицу «Мста-С», две реактивные системы залпового огня «Град», хранилище с боеприпасами врага и четырех россиян.