С начала полномасштабной войны против Украины российская авиация понесла более десятка небоевых потерь. Сегодня было зафиксировано 11 такой случай – из Су-30 в Иркутске.
На это обратило внимание Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Первым был Ан-26 под Воронежем. Инцидент произошел 24 февраля. Экипаж погиб.
Следующие случаи:
Как сообщалось, воинские части и подразделения командования морской пехоты за минувшие сутки уничтожили вертолет Ка-52, гаубицу «Мста-С», две реактивные системы залпового огня «Град», хранилище с боеприпасами врага и четырех россиян.
С начала полномасштабной войны против Украины российская авиация понесла более десятка небоевых потерь. Сегодня было зафиксировано 11 такой случай – из Су-30 в Иркутске.
На это обратило внимание Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Первым был Ан-26 под Воронежем. Инцидент произошел 24 февраля. Экипаж погиб.
Следующие случаи:
Как сообщалось, воинские части и подразделения командования морской пехоты за минувшие сутки уничтожили вертолет Ка-52, гаубицу «Мста-С», две реактивные системы залпового огня «Град», хранилище с боеприпасами врага и четырех россиян.