Военные части и подразделения командования морской пехоты за минувшие сутки уничтожили вертолет Ка-52, гаубицу «Мста-С», две реактивные системы залпового огня «Град», хранилище с боеприпасами врага и четырех россиян.

Об этом пресс-служба ВМС сообщает в Facebook.

— 22 октября, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 4 человека и вертолет Ка-52, — говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожили самоходную гаубицу «Мста-С», 2 РСЗО «Град» и хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются.

Как сообщалось, начиная с 13 сентября украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе «Шахед-136».