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Начиная с 13 сентября украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе «Шахед-136».
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.
Он отметил, что Россия применяет против Украины две модификации «Шахедов» — 136 и 131. Последняя меньше и имеет небольшую боевую часть.
Кроме того, наши военные сбили еще 4 ударных дрона «Мохаджер-6». Один из них уцелел, его сейчас изучают специалисты.
— На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе — в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 «Шахедов-136», — заявил Юрий Игнат.
Напомним, в Николаевской области за ночь были сбиты 11 ударных беспилотников «Shahed-136» силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг», еще три дрона были сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны.
Начиная с 13 сентября украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе «Шахед-136».
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.
Он отметил, что Россия применяет против Украины две модификации «Шахедов» — 136 и 131. Последняя меньше и имеет небольшую боевую часть.
Кроме того, наши военные сбили еще 4 ударных дрона «Мохаджер-6». Один из них уцелел, его сейчас изучают специалисты.
— На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе — в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 «Шахедов-136», — заявил Юрий Игнат.
Напомним, в Николаевской области за ночь были сбиты 11 ударных беспилотников «Shahed-136» силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг», еще три дрона были сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны.