Начиная с 13 сентября украинские военные сбили 273 иранских дрона-камикадзе «Шахед-136».

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

Он отметил, что Россия применяет против Украины две модификации «Шахедов» — 136 и 131. Последняя меньше и имеет небольшую боевую часть.

Кроме того, наши военные сбили еще 4 ударных дрона «Мохаджер-6». Один из них уцелел, его сейчас изучают специалисты.

— На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе — в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 «Шахедов-136», — заявил Юрий Игнат.

Напомним, в Николаевской области за ночь были сбиты 11 ударных беспилотников «Shahed-136» силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг», еще три дрона были сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны.