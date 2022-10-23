В Николаевской области за ночь были сбиты 11 ударных беспилотников «Shahed-136» силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг», еще три дрона были сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Кроме того, еще два баражирующих боеприпаса, которым удалось прорваться с южного направления, уничтожены зенитчиками Воздушное командование «Восток» и Воздушное командование «Центр» на востоке и севере Украины.

Напомним, в результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов.