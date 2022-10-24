Южная Коррея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном из КНДР морской границы между странами. Северокорейские военные в ответ применили РСЗО.

Об этом сообщает Reuters.

О пострадавших или повреждениях пока не сообщается.

Сеул утверждает, что торговое судно КНДР пересекло Северную ограничительную линию, фактически морскую границу между странами.

Напомним, Северная Корея поддержала провозглашенную Россией аннексию четырех областей Украины и обвинила Соединенные Штаты в применении «бандитских двойных стандартов» за вмешательство в другие страны.