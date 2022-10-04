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Северная Корея поддержала провозглашенную Россией аннексию четырех областей Украины и обвинила Соединенные Штаты в применении «бандитских двойных стандартов» за вмешательство в другие страны.
Заявление сделало 4 октября Министерство иностранных дел КНДР, пишет hromadske .
Там считают, что псевдореферендумы якобы были проведены законно и в соответствии с уставом ООН, но Соединенные Штаты соблюдают «бандитские двойные стандарты» после того, как вторглись в другие страны, чтобы сохранить свои собственные «преимущества».
— Для сохранения неоспоримого «однополярного мира» США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ограничивают их законные права, злоупотребляя Совбезом ООН, — говорят в МИДе Северной Кореи.
Там рассказывают, что США «развязали агрессивные войны против суверенных государств, включая бывшую Югославию, Афганистан и Ирак, но Совбез ООН не подвергал сомнению действия США».
Напомним, обе палаты парламента РФ ратифицировали «договоры» о «присоединении Херсонской области к России» . При этом в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской.
Речь может идти о Баштанском районе, часть которого оккупирована, в частности, город Снигиревка и село Александровка. Об их «присоединении» к Херсонщине и проведении референдумов там ранее заявлял заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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Северная Корея поддержала провозглашенную Россией аннексию четырех областей Украины и обвинила Соединенные Штаты в применении «бандитских двойных стандартов» за вмешательство в другие страны.
Заявление сделало 4 октября Министерство иностранных дел КНДР, пишет hromadske .
Там считают, что псевдореферендумы якобы были проведены законно и в соответствии с уставом ООН, но Соединенные Штаты соблюдают «бандитские двойные стандарты» после того, как вторглись в другие страны, чтобы сохранить свои собственные «преимущества».
— Для сохранения неоспоримого «однополярного мира» США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ограничивают их законные права, злоупотребляя Совбезом ООН, — говорят в МИДе Северной Кореи.
Там рассказывают, что США «развязали агрессивные войны против суверенных государств, включая бывшую Югославию, Афганистан и Ирак, но Совбез ООН не подвергал сомнению действия США».
Напомним, обе палаты парламента РФ ратифицировали «договоры» о «присоединении Херсонской области к России» . При этом в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской.
Речь может идти о Баштанском районе, часть которого оккупирована, в частности, город Снигиревка и село Александровка. Об их «присоединении» к Херсонщине и проведении референдумов там ранее заявлял заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.