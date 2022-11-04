Украинская разведка получила информацию о том, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

В разведке сообщили, что в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия «Курскатомэнергоремонт» в районе поселка Иванино курской области представители ВС РФ завозили ракеты в комплексы С-300. Также в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

Не исключено, что указанный объект завышенной угрозы, который конкретно приближен к Курской АЭС (город Курчатов), употребляется русскими силами в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет.

Данная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь — МАГАТЭ, отметили в разведке.

Напомним, что Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов 2 ноября были повреждены 2 последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.