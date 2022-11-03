Обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи Запорожской атомной электростанции с энергосистемой Украины - очередная попытка захватчиков переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.

Об этом НАЭК «Энергоатом» сообщает в Телеграмме.

— Вчерашние обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины — очередная попытка рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме, — отметили в компании.

В ближайшее время россияне постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и территорий на востоке Украины, подчеркнули в Энергоатоме.

Напомним, что Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов 2 ноября были повреждены 2 последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.