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В ночь на 5 ноября в российской Костроме случился пожар в баре с символическим названием «Полигон».
В результате происшествия погибли 15 человек, еще несколько находятся в коме в больнице, пишут росСМИ.
Пожар вспыхнул во время массовой драки, один из участников которой достал ракетницу и выстрелил из нее.
Предполагаемым виновником пожара в костромском кафе «Полигон», где в результате ночного пожара погибли 15 человек, может быть 23-летний Станислав Ионкин, который участвовал в войне России против Украины и 22 августа был ранен в результате обстрела, сообщает телеграмм-канал Baza.
Как рассказали журналистам родственники подозреваемого, в Украине он находился пять месяцев. Во время одного из обстрелов Станислава выбросило из машины, он сломал ногу. Его отправили в госпиталь в Астраханской области, а затем он вернулся в Костромскую область. В начале ноября он пошел в воинскую часть в Костроме, чтобы пройти медкомиссию, которая должна была решить его дальнейшую судьбу. В Свердловской области у Станислава Ионкина жена и двое детей.
Накануне инцидента в кафе он созвонился с родными и сказал, что у него все хорошо. Судя по всему, после разговора с ними Станислав Ионкин отправился в ночной клуб при кафе «Полигон», где и устроил фейерверк, который привел к пожару. По данным 112, во время конфликта с посетителями он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия.
Напомним, что в российском городе Иркутск на двухэтажку свалился военный самолет категории СУ.
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В ночь на 5 ноября в российской Костроме случился пожар в баре с символическим названием «Полигон».
В результате происшествия погибли 15 человек, еще несколько находятся в коме в больнице, пишут росСМИ.
Пожар вспыхнул во время массовой драки, один из участников которой достал ракетницу и выстрелил из нее.
Предполагаемым виновником пожара в костромском кафе «Полигон», где в результате ночного пожара погибли 15 человек, может быть 23-летний Станислав Ионкин, который участвовал в войне России против Украины и 22 августа был ранен в результате обстрела, сообщает телеграмм-канал Baza.
Как рассказали журналистам родственники подозреваемого, в Украине он находился пять месяцев. Во время одного из обстрелов Станислава выбросило из машины, он сломал ногу. Его отправили в госпиталь в Астраханской области, а затем он вернулся в Костромскую область. В начале ноября он пошел в воинскую часть в Костроме, чтобы пройти медкомиссию, которая должна была решить его дальнейшую судьбу. В Свердловской области у Станислава Ионкина жена и двое детей.
Накануне инцидента в кафе он созвонился с родными и сказал, что у него все хорошо. Судя по всему, после разговора с ними Станислав Ионкин отправился в ночной клуб при кафе «Полигон», где и устроил фейерверк, который привел к пожару. По данным 112, во время конфликта с посетителями он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия.
Напомним, что в российском городе Иркутск на двухэтажку свалился военный самолет категории СУ.