Согласно спутниковым снимкам, в пятницу поезд из КНДР пересек границу с Россией — впервые за несколько лет.

Об этом сообщает сайт 38 North, анализирующий события в Северной Корее, передает Укринформ.

«В пятницу утром в 10:24 по местному времени (01:24 UTC) на одном из путей рядом с зоной обработки грузов был виден склад из трех закрытых вагонов. Восточный вагон светло-голубой, второй кажется более темно-синим, а задний вагон красновато-коричневого цвета», – говорится в публикации.

В то же время, отмечается, что по изображениям невозможно определить цель курсирования поезда.

По мнению экспертов, это влечение может быть не единственным, что пересекло границу за последние месяцы. В частности, в начале этой недели был еще один рейс. По данным СМИ, из России в Северную Корею по железной дороге перевезли 30 лошадей — «подарок» Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ину. Однако этот груз спутники не зафиксировали.

800-метровый мост Корейско-русской дружбы является единственным наземным сообщением между странами. Северная Корея прекратила это сообщение в феврале 2020 года, когда закрыла границы из-за пандемии. О возобновлении железнодорожного сообщения Пхеньян и Москва договорились в сентябре этого года.

Накануне в США заявили, что Пхеньян тайно передает России боеприпасы. США собираются принять новые санкции против КНДР, как было с Ираном за поставку россиянам БпЛА.