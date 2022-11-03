США располагают информацией о тайных поставках северокорейских артиллерийских боеприпасов в Россию. Они используются в войне против Украины.

Пхеньян делает вид, что боеприпасы поставляются в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает LB.ua.

Он добавил, что США собираются принять новые санкции против КНДР, как было с Ираном за поставку россиянам БпЛА.

В сентябре американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки написала, что Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.

Закупка вооружения у КНДР, которая годами находится под санкциями, свидетельствует, что западные санкции ограничили цепочки поставок в Россию и заставили Кремль обращаться к государствам-изгнанникам.

7 сентября в Белом доме заявили, что Россия потенциально может покупать у Северной Кореи миллионы боеприпасов, но никаких признаков того, что соглашение уже было заключено, нет.

Напомним, что Совет Безопасности ООН в среду 2 ноября подавляющим большинством голосов отклонил попытку России создать комиссию для расследования ее необоснованных заявлений о том, что Украина и США осуществляют «военно-биологическую» деятельность, нарушающую конвенцию о запрещении использования биологического оружия.