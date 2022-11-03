Совет Безопасности ООН в среду 2 ноября подавляющим большинством голосов отклонил попытку России создать комиссию для расследования ее необоснованных заявлений о том, что Украина и США осуществляют «военно-биологическую» деятельность, нарушающую конвенцию о запрещении использования биологического оружия.

Об этом сообщает WP.

Во время голосования Россия получила поддержку только от Китая. США, Великобритания и Франция выступили против российской резолюции, а 10 других стран Совета воздержались.

Голосование отразило скептицизм Совета по действиям России после его вторжения в Украину 24 февраля, отмечает издание. На прошлой неделе Россия распространила в Совбезе 310-страничный документ, в котором утверждалось, что эта биологическая деятельность происходит в Украине при поддержке Министерства обороны США.

Еще в марте в Совбезе ООН обвинили Россию во лжи по разработке биологического оружия в Украине. Тогда также Россия инициировала заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить якобы «военно-биологическую» деятельность США в Украине. На это президент Владимир Зеленский заявил, что обвинения со стороны РФ в том, что Украина вроде бы разрабатывает биологическое оружие или готовит химическую атаку, могут свидетельствовать о дальнейших планах российского командования.