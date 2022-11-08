Иранские законодатели требуют строгого наказания для участников акций протеста, продолжающихся после гибели 22-летней Махсы Амини.

Об этом сообщает государственное агентство новостей Исламской республики (IRNA).

227 из 290 депутатов обратились к судебной власти с призывом «решительно разобраться» с протестующими и выполнить «приговор о возмездии».

Законодатели Ирана обвинили США в организации, финансировании и вооружении протестов и добавили, что молодежь попала под влияние эмоциональной пропаганды. В то же время о причинах протестов — гибели Махсы Амини и жестокости полиции во время подавления акций — парламентарии не упомянули.

— Мы, представители этого народа, просим всех чиновников страны, включая судебную систему, как можно быстрее проучить «бойцов», которые, как и ИГИЛ, нападали на жизнь и имущество людей с горячим и холодным оружием, и, как возможно, воплотить божественный суд для правосудия, - говорится в заявлении парламентариев.

Согласно последним данным, собранным правозащитным агентством HRANA, во время протестов было арестовано 14 800 человек.

Напомним, иранская оппозиционная партия призвала провести новые выборы, чтобы положить конец протестам и их насильственному подавлению, всколыхнувшим страну после смерти молодой женщины Махсы Амини после задержания полицией морали.