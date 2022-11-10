Россия отправила на временно оккупированные территории Украины более 500 сирийских боевиков. Они вовлечены преимущественно в охрану объектов в оккупированных Луганске и Донецке.

Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источник в региональной разведке.

По информации журналистов, наемниками стали опытные бойцы из правительственных подразделений, которые Россия тренировала в Сирии для войны с оппозицией и «Исламским государством». В частности, речь идет о 25 дивизии сил специального назначения, известной как «Силы тигров», Пятый корпус и группировка «Лива аль Кудс», состоящая преимущественно из палестинских сирийцев.

Представитель сирийского правительства на условиях анонимности сообщил журналистам Middle East Eye, что россия завербовала сирийцев, в том числе бывших повстанцев, через свои спецслужбы и ППК «Вагнера».

Чиновник добавил, что в россия для учебы приехали около тысячи наемников, однако в Украину отправилась только половина. По его словам, сирийцы не участвуют в боевых действиях, а в основном материально и технически обеспечивают линию фронта. Впрочем, некоторые из них служат артиллеристами.

Сирийский чиновник добавил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 50 наемников.

Напомним, российский бизнесмен и владелец ППК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о формировании Центров подготовки и управления «народным ополчением» в Курской и Белгородской областях РФ.