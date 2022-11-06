Российский бизнесмен и владелец ППК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о формировании Центров подготовки и управления «народным ополчением» в Курской и Белгородской областях РФ.

Он заявил, что сам будет финансировать центры подготовки ППК «Вагнер».

Впрочем, ответственность за материальную составляющую ополчения предлагает возложить на региональный бизнес.

— Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В случае когда враг придет на российскую землю, все 100% станут в защиту своей страны, — заявил Евгений Пригожин.

По мнению «повара путина», «ополчение» должно состоять «из первой линии, полностью лежащей на жителях приграничной области», а на 1 км линии столкновения достаточно 10 человек.

— Далее от них, вглубь страны, должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками. Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и взять на себя первый удар в случае необходимости, - заявил Евгений Пригожин.

Он добавил: за «гражданскую позицию» для жителей приграничных областей нужно не жалеть государственных наград и не жадничать слова благодарности: «Такой подход всегда был и есть на Руси».

Напомним, британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанному им ППК «Вагнеру» от имени пострадавших от войны украинцев.