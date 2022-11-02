|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|06:35
|Захід сонця:
|16:35
|Температура завтра:
|+15 C°
|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|06:49
|Захід сонця
|16:33
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.2 грн
|39.7 грн
|EUR
|38.3 грн
|39.3 грн
Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанному им ЧВК «Вагнера» от имени пострадавших от войны украинцев.
Об этом сообщает DW.
В фирме сообщили, что действуют в рамках более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов. В заявлении отмечается, что юристы направили предупреждение в адрес Пригожина.
В компании указали на «сговор между Пригожиным, ЧВК «Вагнера» и военной машиной президента РФ Владимира Путина с целью устрашения украинского народа».
«Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-казначеем, государством-изгоем для незаконной войны», - пояснили в McCue Jury & Partners.
Юридическая фирма указала, что ее попросили предоставить доказательства в рамках рассмотрения парламентского комитета по международным делам по «Вагнеру» и другим посредническим частным военным компаниям.
«Пострадавшие украинцы сделали первый шаг к рассмотрению Высоким судом дела против «Вагнера», требуя привлечения его к ответственности и возмещению ущерба», — отмечается в заявлении.
Предполагается, что дело будет профинансировано в рамках краудфандинга.
Юристы считают, что этот случай может изменить отношение в мире к использованию подобных организаций как посредников режимов, «которые пытаются отмежеваться и укрыться от своих международных преступлений».
Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Евгений Пригожин продолжает набирать силу и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны России, что может оказаться большой угрозой для правления президент РФ Владимира Путина.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанному им ЧВК «Вагнера» от имени пострадавших от войны украинцев.
Об этом сообщает DW.
В фирме сообщили, что действуют в рамках более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов. В заявлении отмечается, что юристы направили предупреждение в адрес Пригожина.
В компании указали на «сговор между Пригожиным, ЧВК «Вагнера» и военной машиной президента РФ Владимира Путина с целью устрашения украинского народа».
«Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-казначеем, государством-изгоем для незаконной войны», - пояснили в McCue Jury & Partners.
Юридическая фирма указала, что ее попросили предоставить доказательства в рамках рассмотрения парламентского комитета по международным делам по «Вагнеру» и другим посредническим частным военным компаниям.
«Пострадавшие украинцы сделали первый шаг к рассмотрению Высоким судом дела против «Вагнера», требуя привлечения его к ответственности и возмещению ущерба», — отмечается в заявлении.
Предполагается, что дело будет профинансировано в рамках краудфандинга.
Юристы считают, что этот случай может изменить отношение в мире к использованию подобных организаций как посредников режимов, «которые пытаются отмежеваться и укрыться от своих международных преступлений».
Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Евгений Пригожин продолжает набирать силу и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны России, что может оказаться большой угрозой для правления президент РФ Владимира Путина.