Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанному им ЧВК «Вагнера» от имени пострадавших от войны украинцев.

Об этом сообщает DW.

В фирме сообщили, что действуют в рамках более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов. В заявлении отмечается, что юристы направили предупреждение в адрес Пригожина.

В компании указали на «сговор между Пригожиным, ЧВК «Вагнера» и военной машиной президента РФ Владимира Путина с целью устрашения украинского народа».

«Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-казначеем, государством-изгоем для незаконной войны», - пояснили в McCue Jury & Partners.

Юридическая фирма указала, что ее попросили предоставить доказательства в рамках рассмотрения парламентского комитета по международным делам по «Вагнеру» и другим посредническим частным военным компаниям.

«Пострадавшие украинцы сделали первый шаг к рассмотрению Высоким судом дела против «Вагнера», требуя привлечения его к ответственности и возмещению ущерба», — отмечается в заявлении.

Предполагается, что дело будет профинансировано в рамках краудфандинга.

Юристы считают, что этот случай может изменить отношение в мире к использованию подобных организаций как посредников режимов, «которые пытаются отмежеваться и укрыться от своих международных преступлений».

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Евгений Пригожин продолжает набирать силу и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны России, что может оказаться большой угрозой для правления президент РФ Владимира Путина.