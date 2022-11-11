В Николаеве разоблачили группу мошенников, завладевших более 5 миллионов гривен банковских средств.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении 6 жителям города Николаева по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. ч. 2,3,4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые в возрасте от 19 до 20 лет, по предварительному сговору между собой, воспользовавшись несанкционированным вмешательством в работу международной платежной системы «MasterCard», в течение июля-августа 2022 года провели фиктивные транзакции с аккумулируемыми на счетах банков средствами.

Всего злоумышленниками было проведено более 30 мошеннических транзакций, в результате которых они завладели денежными средствами банка в размере более 5 миллионов гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.