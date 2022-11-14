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В Иране уже восьмую неделю продолжаются протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной «полицией морали» из-за якобы неправильного ношения хиджаба. В воскресенье, 13 ноября, Иранский суд вынес первый смертный приговор одному из участников общественных беспорядков.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на государственные СМИ Ирана.
Решение о смертной казни одному из арестованных во время протестов принял Революционный суд – лицо, имя которого не называют, признали виновным в поджоге правительственного объекта и «вражды против Бога».
На скамье подсудимых оказались и другие протестующие. В частности, пяти лицам присудили от 5 до 10 лет тюрьмы по обвинениям в посягательстве на национальную безопасность и общественный порядок.
Кроме того, правозащитники, комментируя последние судебные решения по протестам, предполагают, что власти могут планировать «поспешные казни».
Норвежская организация «Иранские права человека», ссылаясь на официальные отчеты, сообщила, что в настоящее время минимум 20 лицам предъявлены обвинения, наказываемые смертной казнью.
Директор организации Махмуд Амири-Могаддам призвал международное сообщество принять срочные меры и «решительно предупредить Исламскую Республику о последствиях казни протестующих».
Ранее иранские законодатели требовали строгого наказания для участников акций протеста, продолжающихся после гибели 22-летней Махсы Амини. 227 из 290 депутатов обратились к судебной власти с призывом «решительно разобраться» с протестующими и выполнить «приговор об возмездии».
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В Иране уже восьмую неделю продолжаются протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной «полицией морали» из-за якобы неправильного ношения хиджаба. В воскресенье, 13 ноября, Иранский суд вынес первый смертный приговор одному из участников общественных беспорядков.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на государственные СМИ Ирана.
Решение о смертной казни одному из арестованных во время протестов принял Революционный суд – лицо, имя которого не называют, признали виновным в поджоге правительственного объекта и «вражды против Бога».
На скамье подсудимых оказались и другие протестующие. В частности, пяти лицам присудили от 5 до 10 лет тюрьмы по обвинениям в посягательстве на национальную безопасность и общественный порядок.
Кроме того, правозащитники, комментируя последние судебные решения по протестам, предполагают, что власти могут планировать «поспешные казни».
Норвежская организация «Иранские права человека», ссылаясь на официальные отчеты, сообщила, что в настоящее время минимум 20 лицам предъявлены обвинения, наказываемые смертной казнью.
Директор организации Махмуд Амири-Могаддам призвал международное сообщество принять срочные меры и «решительно предупредить Исламскую Республику о последствиях казни протестующих».
Ранее иранские законодатели требовали строгого наказания для участников акций протеста, продолжающихся после гибели 22-летней Махсы Амини. 227 из 290 депутатов обратились к судебной власти с призывом «решительно разобраться» с протестующими и выполнить «приговор об возмездии».