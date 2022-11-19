Жители Ленинградской области РФ сообщили о взрыве и сильном пожаре на газопроводе под Санкт-Петербургом.

Местный губернатор заявил, что горит газозаправочная станция, пишут росСМИ.

На место выехали все службы, в том числе и правоохранительные органы.

Напомним, сегодня утром в Тимивском районе Сахалинской области России из- за взрыва обрушилась пятиэтажка.