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В Тимивском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушилась пятиэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
По предварительным данным, десять человек пострадали, семь погибли.
«Четыре квартиры обрушились в поселке Тимивском на Сахалине. Это произошло около часу дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд», — говорится в сообщении.
Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома.
Напомним, вечером 17 октября в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34, начался пожар.
Несколько дней спустя в российском городе Иркутск на двухэтажку упал военный самолет категории СУ.
В Тимивском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушилась пятиэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
По предварительным данным, десять человек пострадали, семь погибли.
«Четыре квартиры обрушились в поселке Тимивском на Сахалине. Это произошло около часу дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд», — говорится в сообщении.
Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома.
Напомним, вечером 17 октября в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34, начался пожар.
Несколько дней спустя в российском городе Иркутск на двухэтажку упал военный самолет категории СУ.