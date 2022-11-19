В Тимивском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушилась пятиэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По предварительным данным, десять человек пострадали, семь погибли.

«Четыре квартиры обрушились в поселке Тимивском на Сахалине. Это произошло около часу дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд», — говорится в сообщении.

Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома.

Напомним, вечером 17 октября в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34, начался пожар.

Несколько дней спустя в российском городе Иркутск на двухэтажку упал военный самолет категории СУ.