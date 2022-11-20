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В ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения возможных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей.
Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция «Островец», сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
— Разработкой и реализацией проекта занимаются российские спецслужбы. В то же время белорусский КГБ просто поставлен в известность. Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму, — говорится в сообщении.
В настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности, добавили в ГУР МО.
— По мнению разработчиков «проекта», все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе, считают в разведке.
В ведомстве напомнили, что АЭС «Островец» построен режимом Александра Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм.
Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции «Островец» и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации.
— Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования, отметили в ведомстве.
Ранее Министерство обороны показало, как украинские военные готовятся на случай повторного вторжения со стороны Беларуси. В ведомстве предупредили, что огонь откроется по противнику, как только он пересечет госграницу.
В ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения возможных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей.
Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция «Островец», сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
— Разработкой и реализацией проекта занимаются российские спецслужбы. В то же время белорусский КГБ просто поставлен в известность. Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму, — говорится в сообщении.
В настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности, добавили в ГУР МО.
— По мнению разработчиков «проекта», все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе, считают в разведке.
В ведомстве напомнили, что АЭС «Островец» построен режимом Александра Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм.
Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции «Островец» и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации.
— Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования, отметили в ведомстве.
Ранее Министерство обороны показало, как украинские военные готовятся на случай повторного вторжения со стороны Беларуси. В ведомстве предупредили, что огонь откроется по противнику, как только он пересечет госграницу.