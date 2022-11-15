Министерство обороны показало, как украинские военные готовятся на случай повторного вторжения со стороны Белоруссии. В ведомстве предупредили, что огонь откроется по противнику, как только он пересечет госграницу.

Об этом сообщает Минобороны.

— Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Белоруссии. Огненное поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу, говорится в описании под видео.

Там также отметили, что для обороны и отпора вооруженной агрессии будут привлечены все возможные силы и средства.

— Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом! — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники возмущаются тем, что «украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью».