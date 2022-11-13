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Белорусские пограничники возмущаются тем, что «украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью».
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Белорусы сообщают, что Вооруженные силы не только минуют свою границу со страной-агрессором, но и якобы «разрушают дороги» и «объекты инфраструктуры».
Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео с «минированием».
Беларусь является страной-агрессором, как и Россия. Перед войной министр обороны РБ давал «слово офицера» украинскому коллеге, что из Беларуси не зайдут русские войска.
Позже они не только зашли на территорию Киевской и Черниговской области, но и 9-й месяц войны продолжают обстреливать украинские города со своей территории.
Также нельзя исключать вероятность повторного нападения русских или даже белорусских войск.
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Белорусские пограничники возмущаются тем, что «украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью».
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Белорусы сообщают, что Вооруженные силы не только минуют свою границу со страной-агрессором, но и якобы «разрушают дороги» и «объекты инфраструктуры».
Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео с «минированием».
Беларусь является страной-агрессором, как и Россия. Перед войной министр обороны РБ давал «слово офицера» украинскому коллеге, что из Беларуси не зайдут русские войска.
Позже они не только зашли на территорию Киевской и Черниговской области, но и 9-й месяц войны продолжают обстреливать украинские города со своей территории.
Также нельзя исключать вероятность повторного нападения русских или даже белорусских войск.