Глава індонезійської провінції Західна Ява Рідван Каміл заявив про загибель 162 людей у результаті потужного землетрусу в регіоні у понеділок, 21 листопада.

Про це повідомляє Sky News.

Також, за його словами, ще сотні людей постраждали й понад 13 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки внаслідок землетрусу магнітудою 5,6 бала.

За даними Національного агентства з усунення наслідків стихійних лих, багато людей постраждали через обвалення будівель, а деякі жителі опинились під завалами.

Тим часом у місцевій владі з Чанжура зазначили, що зусилля з евакуації людей у деяких місцях ускладнюються зсувами ґрунту.

Землетруси часто стаються в Індонезії з-понад 270 мільйонами громадян, але в столиці Джакарті вони рідко відчуваються. Всього в країні за дві години після землетрусу було зафіксовано 25 повторних поштовхів.

Нагадаємо, що 3 листопада близько 7 ранку, на території Румунії було зафіксовано землетрус. Поштовхи було чутно в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.