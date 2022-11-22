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Российские войска ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – выпустили около 60 снарядов.
Об этом в Телеграмме сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Почти 60 снарядов направили россияне этой ночью в Никопольщину… Накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой громады, — отметил он.
По словам Резниченко, обошлось без погибших и раненых. В настоящее время представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются.
Напомним, что страна-агрессор Россия может начать производство иранских дронов-камикадзе в течение нескольких месяцев и использовать их в полномасштабной войне против Украины в следующем году.
Российские войска ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – выпустили около 60 снарядов.
Об этом в Телеграмме сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Почти 60 снарядов направили россияне этой ночью в Никопольщину… Накрыли огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой громады, — отметил он.
По словам Резниченко, обошлось без погибших и раненых. В настоящее время представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются.
Напомним, что страна-агрессор Россия может начать производство иранских дронов-камикадзе в течение нескольких месяцев и использовать их в полномасштабной войне против Украины в следующем году.