Страна-агрессор Россия может начать производство иранских дронов-камикадзе в течение нескольких месяцев и использовать их в полномасштабной войне против Украины в следующем году. Об этом сообщает CNN в понедельник, 21 ноября, со ссылкой на источник.

По словам собеседника CNN, Иран и Россия заключили соглашение в начале ноября и Тегеран начинает передавать Москве чертежи и компоненты для беспилотников. Он утверждает, что страна-террорист намерена изготовить тысячи новых беспилотников с иранскими компонентами по полученным чертежам.

Ожидается, что производство может начаться через несколько месяцев, и «вполне возможно, что Россия сможет использовать беспилотники на поле боя в Украине в следующем году», сообщает телеканал.

Источник CNN также заявил, что процесс производства ударных беспилотников « не сложен по сравнению с производством другого оружия».

По информации телеканала, сообщения западных СМИ о том, что Иран готовится отправить России баллистические ракеты и дополнительные дроны-камикадзе, вызвали обеспокоенность в Тегеране. После этого иранский режим, вероятно, «просмотрел свой подход в пользу производства беспилотников в России, а не прямой передачи их Ираном».