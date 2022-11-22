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Служба безопасности Украины сегодня, 22 ноября, проводит обыски в Киево-Печерской Лавре.
Об этом сообщает издание « Бабель » со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Детали обыска, как и официального подтверждения пока нет.
Напомним, что во время стабилизационных мероприятий в уволенном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.
Служба безопасности Украины сегодня, 22 ноября, проводит обыски в Киево-Печерской Лавре.
Об этом сообщает издание « Бабель » со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Детали обыска, как и официального подтверждения пока нет.
Напомним, что во время стабилизационных мероприятий в уволенном Херсоне сотрудники СБУ нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.