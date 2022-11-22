Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой «Великой Венгрии», куда «включили» территории Украины и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner.

Виктор Орбан присутствовал на футбольном матче сборной Венгрии и поделился кадрами со встречи на своей странице в Facebook. Венгерский премьер надел шарф с национальной символикой, однако, как заметил немецкий депутат Европарламента Даниэль Фрейнд, на шарфе Орбана была изображена карта «Великой Венгрии», в которую «включили» территории Украины и Румынии.

Отметим, что на карте изображены земли, потерянные Венгерским Королевством согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года.

«Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой «Великой Венгрии». Как успокаивающе для соседей Венгрии», — написал Даниэль Фрейнд в Twitter.

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен накануне.