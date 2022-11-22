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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой «Великой Венгрии», куда «включили» территории Украины и Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner.
Виктор Орбан присутствовал на футбольном матче сборной Венгрии и поделился кадрами со встречи на своей странице в Facebook. Венгерский премьер надел шарф с национальной символикой, однако, как заметил немецкий депутат Европарламента Даниэль Фрейнд, на шарфе Орбана была изображена карта «Великой Венгрии», в которую «включили» территории Украины и Румынии.
Отметим, что на карте изображены земли, потерянные Венгерским Королевством согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года.
«Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой «Великой Венгрии». Как успокаивающе для соседей Венгрии», — написал Даниэль Фрейнд в Twitter.
Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен накануне.
Напомним, активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России. Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывала фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой «Великой Венгрии», куда «включили» территории Украины и Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner.
Виктор Орбан присутствовал на футбольном матче сборной Венгрии и поделился кадрами со встречи на своей странице в Facebook. Венгерский премьер надел шарф с национальной символикой, однако, как заметил немецкий депутат Европарламента Даниэль Фрейнд, на шарфе Орбана была изображена карта «Великой Венгрии», в которую «включили» территории Украины и Румынии.
Отметим, что на карте изображены земли, потерянные Венгерским Королевством согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года.
«Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой «Великой Венгрии». Как успокаивающе для соседей Венгрии», — написал Даниэль Фрейнд в Twitter.
Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен накануне.
Напомним, активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России. Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывала фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».