Украинские правоохранители разоблачили бывшего должностного лица «Северной исправительной колонии № 90», который совершил побег более 400 осужденных из СИЗО в Херсоне.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Подозреваемый во время оккупации Херсона пошел на сотрудничество с представителями России.

Следствие сообщает, что он добровольно вступил в должность так называемого «начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора» в незаконно созданном оккупационными властями «Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области».

«В должности он дал указания работникам следственного изолятора покинуть место несения службы. По его приказу ключи от камер и служебных помещений были оставлены в непосредственном доступе заключенных, что привело к их массовому бегству», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину в освобожденном Херсоне. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК).

Напомним, в следственные изоляторы вернули 166 заключенных, которых выпустили оккупанты перед тем, как покинуть Херсон.