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Захватчики обсуждают с родными, что в российскую армию забирают людей с серьезными физическими недостатками.
Перехват такого разговора обнародовал Главное управление разведки Минобороны.
В частности, российский оккупант обсуждает со своей родственницей случай призыва на военную службу мужчины с одним глазом.
«Наши сочли его годным... понимаешь, у него один глаз... и один совсем не видит», — рассказал захватчик, говоря о работе российской военно-врачебной комиссии на территории покупаемого Донецка.
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.
Захватчики обсуждают с родными, что в российскую армию забирают людей с серьезными физическими недостатками.
Перехват такого разговора обнародовал Главное управление разведки Минобороны.
В частности, российский оккупант обсуждает со своей родственницей случай призыва на военную службу мужчины с одним глазом.
«Наши сочли его годным... понимаешь, у него один глаз... и один совсем не видит», — рассказал захватчик, говоря о работе российской военно-врачебной комиссии на территории покупаемого Донецка.
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.