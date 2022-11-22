Захватчики обсуждают с родными, что в российскую армию забирают людей с серьезными физическими недостатками.

Перехват такого разговора обнародовал Главное управление разведки Минобороны.

В частности, российский оккупант обсуждает со своей родственницей случай призыва на военную службу мужчины с одним глазом.

«Наши сочли его годным... понимаешь, у него один глаз... и один совсем не видит», — рассказал захватчик, говоря о работе российской военно-врачебной комиссии на территории покупаемого Донецка.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.