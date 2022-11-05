Несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, президент России Владимир Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения максималистских целей Владимира Путина в Украине, несмотря на его заявления об обратном.

Разрешение на мобилизацию заключенных также может указывать на то, что Путин пытается предотвратить социальное напряжение, создавая условия для призыва осужденных, а не гражданских российских мужчин.

Затратные усилия России по мобилизации будут продолжать оказывать давление на российскую экономику и могут привести к социальному напряжению, если Кремль не выполнит свои финансовые обязательства перед участниками «специальной военной операции».

Вместе с тем, российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный личный состав для возобновления Донецкой наступательной операции, но, скорее всего, не смогут достичь оперативно значимых успехов.

По предварительной оценке ISW, российские войска задействовали преждевременно недостаточную концентрацию мобилизованного персонала в наступательных операциях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области 3 ноября.

Очевидная интенсификация российских атак в Донецкой области, по всей видимости, указывает на то, что захватчики повторяют эту ошибку на всей этой линии фронта. Увеличение количества личного состава на передовых позициях может позволить российским войскам достичь определенных успехов в Донецкой области, но плохая подготовка, логистика и командование и в дальнейшем будут мешать оккупантам достичь оперативно значимых успехов, существенно повлиявших на ход или исход войны.

Российские войска создают условия для контролируемого ухода на северо-западе Херсонской области, что, вероятно, позволит избежать беспорядочного бегства с правого (западного) берега Днепра.

Захватчикам, вероятно, придется участвовать в боевом уходе, чтобы предотвратить преследование их украинскими войсками на левом (восточном) берегу.

Ранее сообщалось, что наши воины 4 ноября успешно приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.