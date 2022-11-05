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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 4 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 — из реактивных систем залпового огня.
Обстрелы российских оккупантов подверглись районам около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных БПЛА, включая такую опасность с территории Беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.
Также известно, что на территории Беларуси производится доукомплектование подразделений вооруженных сил РФ за счет прибывающих с территории России мобилизованных. Мероприятия по боевой подготовке и слажению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка на Луганщине и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецк.
Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.
Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.
|
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 4 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 — из реактивных систем залпового огня.
Обстрелы российских оккупантов подверглись районам около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных БПЛА, включая такую опасность с территории Беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.
Также известно, что на территории Беларуси производится доукомплектование подразделений вооруженных сил РФ за счет прибывающих с территории России мобилизованных. Мероприятия по боевой подготовке и слажению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка на Луганщине и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецк.
Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.
Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.