Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 4 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 — из реактивных систем залпового огня.

Обстрелы российских оккупантов подверглись районам около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных БПЛА, включая такую опасность с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.

Также известно, что на территории Беларуси производится доукомплектование подразделений вооруженных сил РФ за счет прибывающих с территории России мобилизованных. Мероприятия по боевой подготовке и слажению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Хреновка, Лисковщина, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Черниговской области, а также Екатериновка, Новониколаевка и Запсилья Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огурцово;

на Купянском и Лиманском направлениях — по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – из минометов и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка и Большая Новоселка;

в Запорожском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоселка, Ольговское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка на Луганщине и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецк.

Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.

Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.