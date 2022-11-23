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В оккупированном Крыму в городе Севастополь россияне готовят операторов беспилотных летательных аппаратов российского и иранского производства.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«В городе Севастополь, на базе одного из учебных заведений, идет подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовятся около 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские кафиры могут осуществить еще несколько массированных ракетных ударов по Украине, как 15 ноября.
В оккупированном Крыму в городе Севастополь россияне готовят операторов беспилотных летательных аппаратов российского и иранского производства.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«В городе Севастополь, на базе одного из учебных заведений, идет подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовятся около 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские кафиры могут осуществить еще несколько массированных ракетных ударов по Украине, как 15 ноября.