В оккупированном Крыму в городе Севастополь россияне готовят операторов беспилотных летательных аппаратов российского и иранского производства.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«В городе Севастополь, на базе одного из учебных заведений, идет подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовятся около 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские кафиры могут осуществить еще несколько массированных ракетных ударов по Украине, как 15 ноября.