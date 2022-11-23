Два человека погибли в результате обстрела российскими войсками Купянска Харьковской области.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме.

— Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника. Погибли 2 прохожих, - отметил он.

Напомним, что российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области.